First Pacific a acheté une participation de 24,5 % dans PT Jasamarga Transjawa Tol, une unité de l'opérateur indonésien de routes à péage PT Jasa Marga (Persero), pour 673,2 millions de dollars, a déclaré mardi la société de produits alimentaires de consommation cotée à Hong Kong.

Jasamarga Transjawa Tol est un réseau de 13 routes à péage dans les provinces de l'ouest, du centre et de l'est de Java, en Indonésie.

"Le conseil d'administration considère que les investissements de First Pacific s'alignent sur la stratégie de développement du groupe, en particulier sur son segment infrastructure qui s'est déjà engagé dans des activités de routes à péage, et qu'ils peuvent contribuer à la réalisation d'un effet de synergie potentiel", a déclaré First Pacific dans un document réglementaire.

La région Asie-Pacifique connaît un intérêt croissant des investisseurs pour les actifs d'infrastructure en raison de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la demande d'énergie et du fait que la population devient de plus en plus aisée et numérisée.

Lundi, Reuters a rapporté qu'un consortium dirigé par Metro Pacific Tollways Corp avait acquis une participation d'une valeur d'un milliard de dollars dans PT Jasamarga Transjawa Tol.