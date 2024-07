PT Jasa Marga (Persero) Tbk est une société basée en Indonésie dont l'activité principale est la gestion, l'entretien et le développement de routes à péage. Les principales activités de la société comprennent la planification technique pour la construction, l'exploitation et/ou l'entretien des routes à péage ; l'organisation des terrains dans la zone de la route à péage (Rumijatol) et les terrains le long du Rumijatol désignés pour l'aire de repos des véhicules et le service, y compris les installations et autres entreprises qui y opèrent soit séparément, soit en coopération avec d'autres parties, ainsi que d'autres activités. Ses segments comprennent l'activité de péage, l'exploitation, la maintenance, les activités connexes et autres. Ses services de routes à péage comprennent les services de transaction, de trafic et de construction routière. La société exploite environ 13 routes à péage, qui sont gérées par ses trois régions, telles que la route à péage métropolitaine régionale de Jasamarga, la route à péage régionale de Jasamarga Transjawa et la route à péage régionale de Jasamarga Nusantara.

Secteur Autoroutes et voies ferrées