Un consortium dirigé par Metro Pacific Tollways Corp, le plus grand groupe de routes à péage des Philippines, est en pourparlers avancés pour acheter une participation minoritaire dans une unité de son homologue indonésien Jasa Marga, dans le cadre d'une transaction qui pourrait rapporter 750 millions de dollars, ont déclaré deux sources ayant connaissance du dossier.

Metro Pacific Tollways, dans lequel la société d'investissement de Hong Kong First Pacific détient une participation de 48,1 %, souhaite acquérir une participation de 35 % dans Jasamarga Transjawa Tol, une unité de l'entreprise publique Jasa Marga qui gère l'exploitation de la route à péage Trans Java, ont déclaré les sources.

Un accord pourrait être conclu au cours du deuxième trimestre de cette année, ont ajouté les sources, qui ont refusé d'être nommées en raison du caractère privé de l'affaire.

Metro Pacific Tollways s'est refusé à tout commentaire.

Lisye Octaviana, responsable de la communication d'entreprise de Jasa Marga, a déclaré que les activités de financement par actions de Jasamarga Transjawa étaient toujours en cours.

"Nous espérons que le projet sera achevé au cours du premier semestre 2024", a déclaré Lisye, ajoutant que l'identité des investisseurs potentiels ne peut être divulguée en raison d'accords de confidentialité.

"Ce que nous pouvons souligner, c'est que nous recherchons un partenaire crédible capable de comprendre, d'apprécier et de trouver une valeur d'investissement à long terme à travers les actifs de PT Jasamarga Transjawa Tol", a ajouté Lisye.

Metro Pacific Tollways est la plus grande société de péage du secteur privé en Asie du Sud-Est, avec des investissements en Indonésie via Nusantara Infrastructure et au Viêt Nam via CII Bridges & Roads Investment, comme le montre son site web.

Aux Philippines, son portefeuille de routes à péage comprend notamment la North Luzon Expressway et la Subic-Clark-Tarlac Expressway, selon son site web.

La société fait partie du conglomérat philippin Metro Pacific Investments Corp, qui est lui-même détenu majoritairement par Metro Pacific Holdings de First Pacific, selon les données du LSEG.

Jasa Marga, détenue à 70 % par le gouvernement indonésien, est le premier et le plus grand développeur et exploitant de routes à péage en Indonésie, selon son site web.

Créé en 2017, Jasamarga Transjawa exploite la route à péage Trans Java, longue de 676 kilomètres, dont Jasa Marga détient 56 %, indique son site web.