PT Kalbe Farma Tbk est une société basée en Indonésie, qui est engagée dans le développement, la fabrication et le commerce de produits pharmaceutiques, y compris les médicaments humains et les produits de santé grand public. Ses divisions commerciales sont les suivantes : Prescription Pharmaceuticals, Consumer Health Division, Nutritionals, et Distribution and Logistic divisions. La division Prescription Pharmaceuticals fournit une gamme de produits pour tous les groupes, des médicaments génériques sans marque pour le segment du marché de masse, aux médicaments génériques de marque et aux médicaments sous licence. Le portefeuille de produits de la division Consumer Health s'étend des médicaments en vente libre et des boissons énergisantes à une sélection de boissons saines prêtes à boire. La division Nutrition gère une gamme de produits nutritionnels, comprenant des produits laitiers en poudre pour toutes les tranches d'âge. Elle propose également une sélection de produits nutritionnels sans lait. La division Distribution et logistique assure la distribution des produits pharmaceutiques en Indonésie.

Secteur Produits pharmaceutiques