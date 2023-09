PLink NeNet Tbk (Link Net) travaille avec Qwilt et Cisco pour déployer leur solution de réseau de diffusion de contenu (CDN), améliorant la qualité et la capacité de diffusion des applications de streaming de Link Net dans plus de 3 millions de foyers en Indonésie. Link Net intégrera l'architecture de Qwilt basée sur la mise en cache ouverte au cœur de son réseau, ce qui lui permettra de prendre en charge des volumes de données accrus sur son réseau et d'améliorer considérablement l'expérience des abonnés en matière de diffusion en continu. Le partenariat permet à Link Net d'améliorer son infrastructure de diffusion de contenu et fournit une API (interface de programmation d'application) ouverte aux éditeurs de contenu qui cherchent à assurer la diffusion de leur contenu avec la meilleure qualité possible.

Le déploiement se fera dans un premier temps dans 27 villes d'Indonésie, marquant ainsi l'élan de Qwilt et de Cisco qui travaillent avec les fournisseurs de services pour créer le plus grand réseau CDN fédéré au monde, au bénéfice des éditeurs de contenu, des fournisseurs de services et des consommateurs dans le monde entier.