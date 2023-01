Les fonds spéculatifs qui ont misé tôt sur la reprise en Chine ont récolté les fruits de leurs efforts.

L'indice MSCI Chine a plongé de 17 % en octobre, alors que le président Xi Jinping a consolidé son pouvoir lors d'un congrès du Parti communiste qui s'est tenu deux fois en dix ans et que de nombreux investisseurs craignaient que Pékin ne sacrifie la croissance économique à son idéologie.

Les fonds spéculatifs qui ont utilisé cette situation comme une opportunité d'achat ont profité, les valeurs du tourisme et de la consommation ayant rapidement rebondi après que Pékin ait adopté une politique plus ciblée en matière de COVID-19 et réduit les quarantaines à la suite de vastes manifestations contre le verrouillage.

L'indice MSCI China a progressé de 36 % en novembre et décembre, même si une flambée du nombre de cas a semé le doute sur la reprise économique à court terme.

Greenwoods Asset Management, l'un des plus grands fonds spéculatifs d'Asie qui gère près de 20 milliards de dollars, a vu son fonds phare, le Golden China Fund, grimper de 45 % au cours des deux derniers mois de 2022, après avoir acheté des actions affaiblies dans les secteurs de la consommation et de la technologie au début du mois de novembre, selon deux sources familières avec la question.

La société basée à Hong Kong, gérée par l'investisseur chevronné George Jiang, a augmenté l'exposition nette du fonds à plus de 80 % en novembre, contre moins de 50 % en octobre, pariant sur les signaux du Congrès selon lesquels le développement économique serait une priorité et les changements de politique sur le COVID et l'immobilier pourraient intervenir plus tôt que prévu.

"Le rendement du risque à moyen et long terme semble très favorable à l'investissement dans des sociétés chinoises fondamentalement saines, en particulier sur les marchés offshore, en raison des faibles valorisations et de la probabilité que 2022 soit une base basse", a déclaré Greenwoods dans un bulletin d'information envoyé aux investisseurs en novembre et vu par Reuters.

Greenwoods a refusé de commenter.

Wang Qing, président de Shanghai Chongyang Investment Management, a déclaré que la compréhension des cycles politiques de la Chine était cruciale et que la conclusion du Congrès du Parti marquait un tournant pour soutenir l'économie et optimiser les mesures du COVID.

Chongyang, qui gère 1,8 milliard de dollars, est devenu haussier au quatrième trimestre, en pêchant des sociétés cotées à Hong Kong bon marché et en augmentant l'exposition nette de ses portefeuilles à plus de 90 %, a déclaré Wang. Son Dynamic Value Fund libellé en dollars américains a bondi de 21 % en novembre, de 5 % en décembre et de 9 % supplémentaires au cours des deux premières semaines de janvier.

"Nous avions une forte conviction car nous pensions que la situation trois mois plus tard devait être meilleure qu'à l'époque, et le marché était trop pessimiste", a déclaré Wang.

Golden Pine Asset Management a vu un rallye de 23% au cours des mois de novembre et décembre dans son fonds phare Golden Pine Fund en maintenant ou même en ajoutant une exposition aux actions immobilières et aux ADR de Chine au fur et à mesure qu'elles étaient vendues, selon des sources familières avec l'affaire. La stratégie, gérée par le directeur des investissements Peng She, a réalisé un rendement net de 20% en 2022.

Golden Pine n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Pour 2023, les gestionnaires de fonds spéculatifs ont déclaré qu'ils étaient encore plus optimistes à l'égard de la Chine, s'attendant à ce que les métriques d'évaluation traditionnelles reviennent au premier plan après une année marquée par des événements macroéconomiques.

"La Chine sera probablement le leader mondial en termes de croissance économique cette année, avec plus d'opportunités découlant de la reprise des bénéfices des entreprises", a déclaré Golden Pine's She lors d'un séminaire pour investisseurs la semaine dernière. "Nous nous attendons à voir un retour des capitaux des investisseurs étrangers dans la région cette année."