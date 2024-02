PT Matahari Department Store Tbk est une société basée en Indonésie, qui est engagée dans le commerce de détail de plusieurs types de produits tels que les vêtements, les accessoires, les sacs, les chaussures, les cosmétiques et les appareils ménagers, ainsi que dans les services de conseil en gestion. Les segments de la société comprennent Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi et Maluku, et Autres. Elle exploite environ 156 magasins. Les marques de la société comprennent Nevada, Details, Little M, connection, Cole et Pipiniko. Elle propose des vêtements, tels que chaos et polo, chemisier, pull et cardigan, robe, vêtements d'extérieur, pantalon long, jean, short, sous-vêtements et vêtements de nuit, vêtements de maternité, vêtements de sport, combinaisons de jeu et combinaisons. Elle propose des chaussures, telles que des pantoufles, des baskets, des chaussures de sport, des chaussures à enfiler, des chaussures de ville et des bottes. Elle propose des produits dans la catégorie des valises, tels que des sacs à dos, des sacs à bandoulière, des sacs à main, des valises et des sacs de voyage, des portefeuilles et des sacs de sport.