PT Media Nusantara Citra Tbk est une entreprise de contenu et de médias basée en Indonésie. La société mène des activités commerciales dans les médias basés sur la publicité, ainsi que la production et la distribution de divers contenus à la télévision et sur d'autres plateformes. Elle possède et exploite quatre stations de télévision FTA, à savoir RCTI, MNCTV, GTV et iNews. Elle produit une variété de contenus de nombreux genres pour toutes les générations, soit plus de 20 000 heures de contenus par an et plus de 300 000 heures de bibliothèque de contenus. La société se concentre également sur le développement des activités numériques par le biais de la superapplication RCTI+ avec cinq catégories de contenu principales, telles que la vidéo, les nouvelles, l'audio (radio et podcast), la vidéo de concours de talents (contenu généré par l'utilisateur) et la musique. La société possède sept portails d'actualités et de divertissement, à savoir okezone.com, sindonews.com, inews.id, idxchannel.com, celebrities.id, sportstar.id, et BuddyKu, une plateforme de portail d'actualités basée sur l'intelligence artificielle (IA).

