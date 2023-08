PT Medikaloka Hermina Tbk est une société basée en Indonésie qui offre des services hospitaliers généraux. La société se concentre sur la fourniture de services aux patients du BPJS afin de soutenir le programme gouvernemental en Indonésie. Les services de la société comprennent des hôpitaux, des spécialités et des services spécifiques. Les hôpitaux de la société comprennent Hermina Arcamanik, Hermina Balikpapan, Hermina Banyumanik, Hermina Bekasi, Hermina Bitung, Hermina Bogor, Hermina Ciledug, Hermina Cilegon et Hermina Ciputat. En ce qui concerne les services spécialisés, la société propose des services de pathologie anatomique, d'andrologie, d'anesthésiologie, de cardiologie, de microbiologie clinique, de pathologie clinique, de dentisterie, de dermatologie et de vénéréologie, de diététique, de médecine d'urgence, de médecine légale et médico-légale, de médecine interne, d'acupuncture médicale, de neurologie et de chirurgie. Les filiales de la société comprennent PT Medikaloka Internusa (M Internusa), PT Medikaloka Sejahtera (M Sejahtera), PT Medikaloka Husada (M Husada), PT Medikaloka Daan Mogot et PT Medikaloka Pasteur (M Pasteur).

Secteur Installations et services en soins de santé