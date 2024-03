PT Merdeka Copper Gold Tbk est une société holding d'exploitation de métaux et de minéraux basée en Indonésie. La société explore, extrait et produit de l'or, de l'argent, du cuivre et d'autres minéraux. Ses activités comprennent la mine d'or de Tujuh Bukit et la mine de cuivre de Wetar. La mine d'or de Tujuh Bukit a une superficie d'environ 4 998 hectares (ha) dans la zone forestière de production du village de Sumberagung, district de Pesanggaran, régence de Banyuwangi. La mine de cuivre de Wetar est située sur l'île de Wetar, dans le sud-ouest de Maluku, et occupe une zone d'exploitation d'environ 2 733 ha. Le projet Seven Hills Copper est une mine de cuivre souterraine située à Banyuwangi. Son projet aurifère Pani est situé à Gorontalo, Sulawesi, et constitue la première mine d'or d'Indonésie. Son projet AIM (Acide, Fer, Métal) est une usine de traitement des minerais à Morowali, Sulawesi central. Les filiales de la société comprennent PT Bumi Suksesindo, PT Merdeka Mining Servis, Eastern Field Developments Ltd. et d'autres.

Secteur Sociétés minières intégrées