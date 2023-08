PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk est une société indonésienne dont l'activité principale consiste à fournir des services de santé en Indonésie. Elle exploite un groupe d'hôpitaux privés. La société propose une gamme de services comprenant une clinique de fertilité, un centre d'urologie, un centre pour le cerveau et la colonne vertébrale, un centre cardiaque et vasculaire, un centre d'oncologie et de radiothérapie, un centre digestif et un centre pour les blessures sportives. Ses secteurs géographiques comprennent Jakarta et Java Ouest, Tegal et Surabaya, entre autres. Ses filiales comprennent PT Proteindo Karyasehat (PKS), PT Ekamita Arahtegar (EAT), PT Ragamsehat Multifita (RSM), PT Alpen Agung Raya (AAR), PT Rumah Kasih Indonesia (RKI), PT Bina Husada Gemilang (BHG), PT Kinarya Loka Buana (KLB), et PT Sehat Digital Nusantara (SDN). Les filiales fournissent des services médicaux en possédant et en exploitant des hôpitaux à Jakarta, Bekasi, Cikarang, Depok, Cibubur, Tangerang, Sukabumi, Karawang, Cirebon, Surabaya, Cibinong, Subang et Tegal.

Secteur Installations et services en soins de santé