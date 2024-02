PT Nippon Indosari Corpindo Tbk est une entreprise de boulangerie basée en Indonésie. La société est engagée dans l'industrie de la boulangerie et des gâteaux et dans la vente en gros de produits de boulangerie. Elle opère à travers trois segments : Zone Ouest, Zone Centrale et Zone Est. Elle propose ses produits sous les marques Sari Rot et Sari Kue. Ses produits comprennent du pain blanc, du pain sucré et des gâteaux. Son pain blanc / pain en tranches comprend du pain blanc pelé, du pain doublement moelleux, du pain moelleux au lait, du pain au pandan, du pain au blé, du pain aux pépites de chocolat et du pain aux raisins. Le pain sucré comprend le pain déchiré au chocolat, le pain déchiré au fromage, le pain déchiré au fromage et au chocolat, le pain moelleux, le pain moelleux au matelas, le pain à la crème, le pain au lait, le pain pour hamburger, le sandwich au chocolat et d'autres encore. Ses gâteaux comprennent le Bamkuhen, le Dorayaki, le Tiramisu, le Kastella et le cheesecake. L'entreprise exploite 14 usines stratégiquement situées et distribue ses produits dans plus de 78 000 points de vente modernes et traditionnels dans toute l'Indonésie.

Secteur Transformation des aliments