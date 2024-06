PT Pakuwon Jati Tbk est un promoteur immobilier basé en Indonésie. La société est engagée dans l'exploitation de centres commerciaux, de centres d'affaires, d'hôtels et de biens immobiliers. La société opère à travers trois segments : Bureaux, centres commerciaux et appartements de service ; Immobilier et Hôtellerie. Le segment des bureaux, des centres commerciaux et des appartements de service comprend plus de 10 centres commerciaux répartis entre Jakarta, Surabaya, Yogyakarta et Solo ; six bureaux, à savoir Gandaria 8 Office, Kota Kasablanka Tower A et B, et Pakuwon Tower, situés à Jakarta, ainsi que Pakuwon Tower et Pakuwon Center, situés dans le quartier Tunjungan Plaza, à Surabaya, et deux appartements avec services, à savoir Ascott Waterplace Surabaya, situé dans le quartier Pakuwon Mall, et Somerset Berlian Jakarta, un appartement avec services. Son segment Hospitality exploite des hôtels étoilés, à savoir Sheraton Surabaya Hotel and Towers et Four Points by Sheraton, Tunjungan Plaza Surabaya et d'autres.

Secteur Développement et opérations immobilières