L'entreprise indonésienne Pertamina Geothermal Energy chute de 7 % lors de son entrée en bourse.

Le titre a ouvert 5,7 % au-dessus de son prix d'introduction en bourse (IPO) de 875 roupies par action à la bourse indonésienne, avant de baisser jusqu'à 6,9 % à 815 roupies par action.

Ce faible début pourrait peser sur le sentiment entourant les prochaines introductions en bourse en Indonésie cette année. La société mère de Pertamina Geothermal, Pertamina, prévoit également une introduction en bourse de son unité en amont Pertamina Hulu Energy.

La société publique indonésienne de fertilisants Pupuk Kalimantan Timur prévoit une introduction en bourse qui pourrait lever 500 millions de dollars cette année, a rapporté Reuters le mois dernier, citant des sources.

L'introduction en bourse de Pertamina Geothermal a été la plus importante en Indonésie depuis près d'un an, après la cotation de 1,1 milliard de dollars de la société technologique GoTo en avril. GoTo n'a pas non plus connu de bons résultats, le cours de ses actions ayant chuté de plus de 60 % depuis son introduction en bourse.

Pertamina Geothermal a vendu 10,35 milliards d'actions, soit 25 % du capital social élargi, et prévoit d'utiliser la majeure partie du produit de l'introduction en bourse pour accroître la capacité de ses zones géothermiques en exploitation, selon le prospectus de son introduction en bourse.

L'introduction en bourse intervient alors que Pertamina vise à doubler sa capacité géothermique d'ici 2027-2028, ce qui pourrait coûter environ 4 milliards de dollars. L'Indonésie, la plus grande économie d'Asie du Sud-Est, souhaite exploiter ses ressources géothermiques pour réduire les importations d'énergie et les émissions de carbone.

(1 $ = 15 215,0000 rupiahs)