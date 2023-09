PT Pertamina Geothermal Energy Tbk est une entreprise indonésienne spécialisée dans l'énergie géothermique. Les secteurs géographiques de la société comprennent Kamojang, Lahendon, Ulubelu, Karaha, Lumut Balai et les autres secteurs. Ses activités opérationnelles comprennent des opérations propres et des contrats d'exploitation conjointe (JOC) avec PLN. Elle gère environ 13 zones de travail géothermiques (WKP) et 20 centrales géothermiques (PLTP) d'une capacité installée de 672 mégawatts (MW) qui sont exploitées directement par la société (exploitation en propre). Ses JOC ont une capacité installée d'environ 1205 MW. Ses zones de travail dans les JOC comprennent Gunung Salak, Darajat, Wayang Windu, Sarulla et Bedugul Bali. Elle réalise des projets de développement dans trois WKP à Hululais, Lumut Balai (Unit II) et Sungai Penuh. Elle mène des activités d'exploration dans deux champs géothermiques situés à Bukit Daun, Bengkulu et Seulawah, Nanggroe Aceh Darussalam. La zone d'exploration géothermique de Bukit Daun est située dans les régences de Rejang Lebong et Lebong, dans la province de Bengkulu.