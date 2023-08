PT Prodia Widyahusada Tbk est une société indonésienne dont l'activité principale est l'exploitation de laboratoires cliniques. La société exploite Prodia Health Care (PHC), une clinique de bien-être basée sur la médecine personnalisée, ainsi que des cliniques spécialisées, notamment Prodia Children' s Health Centre (PCHC), Prodia Women' s Health Centre (PWHC) et Prodia Senior Health Centre (PSHC). Elle propose des services de diagnostic, des programmes de bien-être, des programmes de perte de graisse, des tests de filtrage pour les nouveau-nés, des bilans de santé pour les personnes âgées, des services d'acupuncture et de physiothérapie, des solutions d'oncologie pour les troubles gynécologiques, et autres. L'entreprise compte environ 259 points de vente répartis dans 74 villes et 34 provinces d'Indonésie.

Secteur Installations et services en soins de santé