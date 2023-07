PT Resource Alam Indonesia Tbk est une société basée en Indonésie dont l'activité principale est l'extraction de charbon. Les activités de la société comprennent l'extraction de charbon, la vente en gros de combustibles solides, liquides et gazeux et de produits finis, l'immobilier en propriété ou en location et les activités de la société holding. Les activités de soutien de la société comprennent l'industrie du bois de placage stratifié (LVL), y compris le contreplaqué décoratif, les services d'exploitation et d'entretien géothermiques, le transport terrestre de marchandises, le transport maritime national de marchandises spéciales, le transport terrestre de marchandises spéciales et d'autres activités de soutien au transport. Les zones d'exploration de la société sont Simpang Pasir, Bayur, Tani Bakti, Gunung Pinang, Loajanan, Separi, Perangat et Maukiri.