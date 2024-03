PT Royal Prima Tbk est une société de services de santé basée en Indonésie. La société fournit des services hospitaliers, des cliniques, des polycliniques et des activités commerciales connexes. Elle exploite les hôpitaux Royal Prima Medan et Royal Prima Jamb. La société propose les services d'un orthopédiste, d'un ophtalmologue, d'un neurologue, d'un spécialiste en médecine interne, d'un spécialiste en obstétrique et en gynécologie, d'un cardiologue, d'un pneumologue, d'un spécialiste de l'enfance, d'un spécialiste en ORL et d'un urologue. Il dispose également d'un chirurgien général, d'un spécialiste en chirurgie oncologique, d'un spécialiste en chirurgie plastique, d'un chirurgien pédiatrique, d'un neurochirurgien, d'un spécialiste en chirurgie digestive, d'un spécialiste de la peau et des organes génitaux, d'un spécialiste en psychiatrie, d'une polyclinique dentaire et d'autres encore. Ses services comprennent une unité de soins intensifs néonatals, une pouponnière, des services de physiothérapie, une salle de maternité et d'autres services.

Secteur Installations et services en soins de santé