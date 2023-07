PT Saratoga Investama Sedaya Tbk est une société d'investissement basée en Indonésie. La société se concentre sur l'investissement dans le secteur énergétique en pleine croissance, les métaux précieux, les infrastructures technologiques, les produits et services de santé, la logistique et la distribution spécialisées et l'espace numérique. Les segments de la société comprennent les sociétés Blue Chip, les sociétés de technologie numérique et les sociétés axées sur la croissance. Le portefeuille de la Société comprend également la construction, les produits et services de consommation, les médias numériques et la publicité, l'énergie et les ressources, les soins de santé et la santé des consommateurs, les produits industriels, la logistique, les métaux précieux, les énergies renouvelables et l'économie verte, ainsi que la technologie et l'infrastructure numérique. Les filiales de la société comprennent PT Saratoga Sentra Business (SSB), PT Nugraha Eka Kencana (NEK), PT Wahana Anugerah Sejahtera (WAS), PT Bumi Hijau Asri (BHA), PT Wana Bhakti Sukses Mineral (WBSM), PT Trimitra Karya Jaya (TKJ), PT Surya Nuansa Ceria (SNC), PT Lintas Indonesia Sejahtera (LIS) et PT Interra Indo Resources (IIR).

Secteur Services de placements diversifiés