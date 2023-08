PT Sekar Laut Tbk est une société basée en Indonésie, engagée dans la fabrication, l'agriculture, le commerce et le développement, notamment dans le sous-secteur de l'alimentation et des boissons. La société développe et produit notamment des crackers, des sauces tomate, des sauces chili, des épices de cuisson et des petits pains qui sont vendus sur les marchés nationaux et d'exportation. Les produits de la société sont commercialisés sous la marque FINNA. La filiale de la société est PT Pangan Lestari, qui possède des centres de distribution dans environ huit régions, dont Sidoarjo, Bali, Jakarta, Malang, Bandung, Yogyakarta, Semarang et Makasar. Ses filiales comprennent également PT Pangan Citarasa Nusantara et PT Abadi Java Food.

Secteur Transformation des aliments