PT Semen Indonesia (Persero) Tbk est une multinationale indonésienne spécialisée dans les matériaux de construction. La société propose une gamme de produits et de services en fonction des besoins de développement, qu'il s'agisse de simples rénovations, de projets de développement immobilier, d'installations publiques, d'infrastructures ou d'autres projets à grande échelle. La société a deux segments : la production de ciment et la production de matériaux autres que le ciment. Le segment de la production de ciment produit et commercialise des produits de ciment en Indonésie, au Vietnam, ainsi que dans divers pays d'exportation. Outre les installations de production, la société a également mis en place diverses installations de soutien, telles que des usines d'emballage, des ports et d'autres réseaux de soutien à la distribution répartis dans toutes les provinces d'Indonésie et dans certaines parties du Viêt Nam. Le segment de la production non cimentaire comprend l'extraction de calcaire et d'argile, la fabrication de sacs d'emballage, le développement de zones industrielles, le béton fini et prêt à l'emploi, les services de systèmes d'information, la logistique et le commerce.

Secteur Matériaux de construction