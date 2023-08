PT Siloam International Hospitals Tbk (Siloam Hospitals) est une société basée en Indonésie. L'activité principale de la société consiste à s'engager dans la fourniture de soins de santé, y compris la création et la gestion d'hôpitaux. Elle propose une gamme de services médicaux spécialisés et généraux, notamment des procédures chirurgicales, des services de laboratoire, des services de radiologie et d'imagerie, des services de diagnostic et des services d'urgence. Siloam Hospitals a une capacité d'environ 7 628 lits soutenus par des médecins, qui sont des spécialistes, ainsi que des infirmières, des techniciens de santé et du personnel de soutien qui fournit des soins de santé. L'exploitation des unités hospitalières de la société se fait dans plusieurs villes de l'île de Sumatra, Java, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat et Bangka. Ses filiales comprennent notamment PT Aritasindo Permaisemesta, PT Perdana Kencana Mandiri, PT Multiselaras Anugerah, PT Golden First Atlanta, PT Medika Harapan Cemerlang Indonesia et PT Kemitraan Syubbanul Wathon Siloam.

Secteur Installations et services en soins de santé