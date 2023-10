PT Tower Bersama Infrastructure Tbk est une société indonésienne qui loue de l'espace pour des antennes et d'autres équipements pour la transmission de signaux sans fil sur des sites de tours dans le cadre de contrats de location à long terme avec des opérateurs de télécommunications. Ses secteurs d'activité comprennent les tours, les répéteurs, les bâtiments et la fibre optique. La société fournit ses services de location de tours par le biais de solutions de sites construits sur mesure et de sites de colocation. Les sites de tours construits sur mesure sont construits en fonction des commandes des opérateurs de télécommunications, tandis que la collocation est un service de location sur des sites de tours existants. La société fournit divers services à ses clients, notamment la planification et la conception, l'acquisition de sites, l'octroi de licences, la construction et le déploiement, ainsi que l'exploitation et la maintenance de l'infrastructure des pylônes. La société fournit également aux opérateurs de télécommunications l'accès à ses réseaux de systèmes d'antennes distribuées (DAS) dans les centres commerciaux et les immeubles de bureaux des zones urbaines. Elle possède et exploite environ 70 sites DAS et répéteurs dans les zones urbaines.

Secteur Services intégrés de télécommunications