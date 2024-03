PT Triniti Dinamik Tbk est une société de promotion immobilière basée en Indonésie. La société a deux projets, la résidence Springwood et The Smith. La résidence Springwood comprend environ 1 400 unités. Le projet Smith comprend des bureaux, des bureaux à domicile et des logements, avec environ 652 unités développées. L'entreprise est active dans l'achat, la vente, la location et l'exploitation de biens immobiliers, en propriété ou en location, tels que des immeubles d'habitation, des bâtiments résidentiels et des bâtiments non résidentiels (tels que des lieux d'exposition, des installations de stockage personnel, des centres commerciaux et autres) et la fourniture de maisons et d'appartements ou d'appartements avec ou sans mobilier pour un usage permanent, soit mensuel, soit annuel. Elle s'occupe également de la vente de terrains, de l'aménagement d'un bâtiment en vue de son exploitation (pour la location d'espaces dans le bâtiment), de la division de biens immobiliers en parcelles sans aménagement de terrain et de l'exploitation de zones résidentielles pour des maisons mobiles.

Secteur Développement et opérations immobilières