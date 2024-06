PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk, anciennement PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, est une société basée en Indonésie. Elle est active dans le secteur de l'alimentation et des boissons. Dans le secteur des boissons, elle produit diverses boissons comme le lait, les jus de fruits, le thé, les boissons traditionnelles et les boissons diététiques, qui sont fabriquées à l'aide de la technologie UHT (ultra-haute température) et conditionnées dans des matériaux d'emballage aseptiques. Dans la section alimentaire, la société produit du lait concentré sucré, du lait en poudre et des jus de fruits tropicaux concentrés. La société commercialise tous ses produits par la vente directe, la vente indirecte et le commerce moderne. Les catégories de produits de la société comprennent le lait frais UHT, les boissons au thé UHT, les boissons santé UHT et les crèmes concentrées sucrées. Le lait frais UHT comprend Ultra Milk Full Cream, Ultra Milk Low Fat Source of Calcium, Ultra Milk Flavor et Ultra Mimi. La boisson au thé UHT comprend le thé au jasmin Teh Kotak et le thé aromatisé Teh Kotak.

Secteur Transformation des aliments