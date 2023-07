PT United Tractors Tbk est une société basée en Indonésie dont l'activité principale est la fourniture de contrats miniers. Les activités de la société et de ses filiales comprennent l'exploitation minière et les contrats miniers ; l'ingénierie, la planification, l'assemblage et la fabrication de composants de machines, d'outils, de pièces et d'équipements lourds ; la construction de navires et les services de réparation liés aux navires ; l'affrètement de navires et les services d'expédition ; l'industrie de la construction ; les centrales électriques et l'industrie de la pêche. Les secteurs de la société comprennent les machines de construction, les contrats miniers, les mines de charbon, l'industrie de la construction des mines d'or et l'énergie. Le segment des machines de construction comprend la vente et la location d'équipements lourds et les services après-vente. Le segment des contrats miniers fournit des services miniers aux titulaires de concessions minières. Le segment des mines de charbon et d'or se concentre sur l'extraction et la vente de charbon et d'or. Le segment Industrie de la construction fournit des services de construction. Le segment Energie fournit des services et des ventes liés à l'énergie.