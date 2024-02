PT Vale Indonesia Tbk est une société basée en Indonésie, qui se consacre à l'extraction et au traitement du nickel en Indonésie. Le projet intégré d'extraction et de traitement du nickel de la société à Morowali Regency, Sulawesi central, consiste en une zone minière à Bahodopi et une usine de traitement utilisant la technologie du four rotatif électrique (RKEF) à Sambalagi. Elle prévoit de construire une usine de traitement du nickel et ses installations à Sambalagi, Morowali Regency, Central Sulawesi et à Pomalaa, Kolaka Regency, Southeast Sulawesi. Le projet de Bahodopi consiste à construire une fonderie pour traiter le minerai de nickel saprolite et produire du ferronickel, matériau principal pour la fabrication de l'acier inoxydable. À Pomalaa, le projet consiste à construire une installation de traitement avec la technologie HPAL (High Pressure Acid Leaching) pour traiter le minerai de limonite et produire un produit intermédiaire qui peut être transformé en matériau pour les batteries de véhicules électriques (EV). Ses filiales comprennent PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia et PT Kolaka Nickel Indonesia.

Secteur Exploitations minières et métallurgie