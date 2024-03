PT Waskita Karya (Persero) Tbk est une entreprise indonésienne qui exerce des activités de construction et d'ingénierie intégrée, d'approvisionnement et de construction (EPC). Les segments de la société comprennent la construction, le péage, la préfabrication, l'immobilier et l'hôtellerie, les autres infrastructures et la location de bâtiments. Le segment Construction de la société se compose de cinq divisions, à savoir la division Bâtiment, la division Infrastructure I, la division Infrastructure II, la division EPC et la division Outre-mer. Le segment péage est exploité par sa filiale PT Waskita Toll Road (WTR), qui est engagée dans le développement de routes à péage. Le segment Préfabriqué est géré par sa filiale PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). WSBP produit également du béton prêt à l'emploi. Par le biais des secteurs de la propriété et de l'hôtellerie, la société a géré plusieurs hôtels tels que Teraskita Hotel Jakarta, Teraskita Hotel Makassar, Maison Teraskita Hotel Bandung, et The Reiz Suites Medan.

Secteur Construction et ingénierie