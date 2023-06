L'Indonésie prévoit une injection de 2 milliards de dollars pour les constructeurs publics en difficulté

Le ministère indonésien des entreprises publiques prévoit d'injecter 30,5 billions de rupiahs (2,05 milliards de dollars) supplémentaires dans deux entreprises de construction d'ici 2024 afin de les aider à s'en sortir, a déclaré un fonctionnaire lundi.

En plus de fournir des capitaux supplémentaires aux entreprises publiques Hutama Karya et Wijaya Karya (Wika), le gouvernement prévoit également de transférer sa participation de 75,35 % dans le constructeur Waskita Karya à Hutama Karya après que Waskita ait terminé la restructuration de sa dette, a déclaré le vice-ministre Kartika Wirjoatmodjo.

Il s'exprimait lors d'une audition de la commission parlementaire chargée de superviser les investissements de l'État.

Ces sociétés font partie des plus grandes entreprises de construction d'Indonésie et ont été surendettées après avoir été chargées par le gouvernement de construire d'énormes projets d'infrastructure tels que des routes à péage, des aéroports et des barrages.

Kartika a déclaré que le gouvernement proposait d'injecter 12,5 billions de rupiahs d'ici début 2024 dans Hutama Karya afin que la société puisse reprendre deux projets de routes à péage de Waskita, qui a eu des difficultés à rembourser sa dette.

La négociation des actions de Waskita a été suspendue depuis le mois dernier après qu'elle n'a pas réussi à décrocher l'approbation des détenteurs d'obligations pour reporter le paiement d'un coupon.

Waskita fait également l'objet d'une enquête après que l'Attorney General's Office (AGO) a lancé l'année dernière une enquête pour corruption sur la société et son unité en relation avec l'utilisation abusive d'un prêt bancaire.

Waskita a précédemment déclaré qu'elle respectait l'enquête de l'AGO, sans donner d'autres commentaires.

L'injection de capital de 12 500 milliards de roupies se fera par l'intermédiaire de Hutama Karya en raison de l'enquête de l'AGO, entre autres facteurs, a déclaré Kartika.

"Nous n'excluons pas la possibilité de compléter (la proposition d'injection de capital) en cas d'augmentation des besoins dans le cadre de la restructuration.

"Nous sommes en train de recalculer et de discuter avec le ministère des finances pour savoir jusqu'où nous allons aller en termes de capacité nécessaire pour rétablir la santé de Waskita", a déclaré Kartika lors de l'audience.

Par ailleurs, le ministère menait une enquête sur les états financiers antérieurs de Waskita et de Wika, qui ne correspondaient pas aux flux de trésorerie réels, a déclaré M. Kartika.

"Si nous trouvons des éléments criminels (...) comme la fraude, nous pouvons poursuivre les anciens dirigeants", a-t-il déclaré.

DES MARGES RÉDUITES

Le mois dernier, le gouvernement a déclaré qu'il avait retenu un supplément de capital de 3 000 milliards de roupies pour Waskita jusqu'à ce que l'entreprise ait terminé la restructuration de sa dette.

La nouvelle proposition d'injection de capital du gouvernement comprenait également 8 000 milliards de rupiahs supplémentaires pour Wika afin de renforcer sa position en capital, tandis que l'entreprise négocie sa dette, a déclaré Kartika. Le gouvernement contrôle 65,05 % de Wika.

Le ministère a également demandé 10 000 milliards de roupies pour Hutama Karya au cours de l'année fiscale 2024 afin de financer les dépenses opérationnelles, selon ses documents de présentation au parlement.

Le secrétaire général de Wika, Mahendra Vijaya, a déclaré qu'une enquête financière relevait de l'autorité du ministère des entreprises publiques, ajoutant que l'entreprise se félicitait de l'injection de capital prévue.

Ermy Puspa Yunita, porte-parole de Waskita, a déclaré mardi que l'entreprise soutenait pleinement les mesures prises par le ministère des entreprises publiques pour améliorer sa situation financière, ajoutant que ses rapports financiers ont toujours été conformes à la réglementation et ont fait l'objet d'un audit indépendant.

Hutama Karya n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Les agences de notation avertissent depuis des années que les bilans des entreprises publiques de construction indonésiennes se détériorent en raison des nombreux emprunts contractés pour financer les projets d'infrastructure menés par le gouvernement du président Joko Widodo.

Toutefois, Kartika a attribué la situation à un marché ultra-concurrentiel qui a réduit les marges.

Toute injection de capitaux dans les entreprises publiques doit être approuvée par le parlement.

(1 $ = 14 877,0000 rupiah) (Reportage de Bernadette Christina Munthe ; Rédaction de Gayatri Suroyo ; Rédaction de Kim Coghill et Susan Fenton)