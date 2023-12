PT Wijaya Karya (Persero) Tbk est une société intégrée d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) et d'investissement. Ses segments comprennent l'infrastructure et le bâtiment, l'énergie et les installations industrielles, l'industrie, l'immobilier et la propriété, et l'hôtellerie. Le segment des infrastructures et des bâtiments comprend les services de construction civile, tels que la construction générale et les infrastructures, par exemple les routes, les ponts, les ports, les aéroports, les barrages, l'irrigation et les bâtiments. Le secteur de l'énergie et des installations industrielles comprend la construction d'installations énergétiques et EPC, les opérations sur le terrain et les services de maintenance des centrales électriques. Le secteur de l'industrie comprend la préfabrication en béton de pieux, de poutres, de plateformes ferroviaires, la construction en acier, les pièces détachées automobiles, les produits de conversion énergétique et l'industrie minière. Le secteur de l'immobilier et de la propriété comprend les activités liées au logement et aux immeubles de grande hauteur, tels que les immeubles d'appartements et les immeubles et la gestion de condominiums. Le secteur de l'hôtellerie comprend les biens et les services fournis aux clients des hôtels ou aux visiteurs des hôtels-restaurants.

Secteur Construction et ingénierie