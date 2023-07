PTC Inc. est une société de logiciels et de services qui permet aux entreprises industrielles d'améliorer leur croissance et leur rentabilité grâce à un portefeuille de solutions numériques. Le portefeuille technologique de la société s'étend sur les marchés de la conception assistée par ordinateur (CAO), de la gestion du cycle de vie des produits (PLM), de l'Internet industriel des objets (IIoT) et de la réalité augmentée (AR). Elle opère à travers deux segments : Produits logiciels et Services professionnels. Le segment des produits logiciels comprend les revenus des licences, des abonnements et de l'assistance connexe (y compris les mises à jour et l'assistance technique) pour tous ses produits. Le segment des services professionnels comprend les services de conseil, de mise en œuvre et de formation. Ses outils et solutions de RA comprennent Vuforia Instruct, Vuforia Expert Capture, Vuforia Studio, Vuforia Chalk, Vuforia Engine et Vuforia Work Instructions. Ses solutions d'Internet industriel des objets (IIoT) comprennent ThingWorx Industrial IoT Solutions Platform, ThingWorx, ThingWorx Kepware Server, ThingWorx Manufacturing Apps et Kepware.

Secteur Logiciels