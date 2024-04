Trax et PTC ont annoncé qu'ils allaient s'associer pour intégrer les plates-formes de Trax et Servigistics® de PTC et développer des solutions conjointes innovantes. Cette collaboration transformatrice entre deux leaders du secteur vise à améliorer l'efficacité, à redéfinir l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement et à maximiser l'efficacité opérationnelle des activités de maintenance des compagnies aériennes et des sociétés de maintenance et d'entretien. La collaboration entre Trax, l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de maintenance sans papier, et Servigistics, la principale solution d'optimisation des pièces de rechange, adopte une approche novatrice pour relever les défis complexes de la chaîne d'approvisionnement en services de l'industrie aéronautique.

Grâce à l'intégration transparente de ces plates-formes innovantes, les compagnies aériennes et les entreprises de maintenance peuvent optimiser plus rapidement et plus efficacement leurs chaînes d'approvisionnement afin de s'assurer qu'elles disposent de la bonne pièce au bon endroit et au bon moment.