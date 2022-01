Rakesh Kacker démissionne de son poste d'administrateur indépendant de PTC India

Données financières INR USD EUR CA 2022 235 Mrd 3 160 M 2 786 M Résultat net 2022 4 132 M 55,5 M 49,0 M Dette nette 2022 - - - PER 2022 6,75x Rendement 2022 7,94% Capitalisation 27 958 M 376 M 331 M Capi. / CA 2022 0,12x Capi. / CA 2023 0,10x Nbr Employés 102 Flottant 80,4% Graphique PTC INDIA LIMITED Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PTC INDIA LIMITED Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Neutre Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes 0 Dernier Cours de Cloture 94,45 Objectif de cours Moyen Ecart / Objectif Moyen - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Rajib Kumar Mishra Chairman, Managing Director & Marketing Director Pankaj Goel Chief Financial Officer Hiranmay De Executive Vice President-Operations Rajiv Maheshwari Secretary & Chief Compliance Officer Rakesh Kacker Independent Non-Executive Director Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PTC INDIA LIMITED -13.31% 376 NEXTERA ENERGY -11.53% 162 073 ENEL S.P.A. -2.00% 79 582 DUKE ENERGY CORPORATION -1.83% 79 227 SOUTHERN COMPANY -1.12% 71 865 IBERDROLA, S.A. -2.55% 71 054