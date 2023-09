PTT Public Company Limited est une société basée en Thaïlande, qui s'occupe de l'exploitation de son activité pétrolière. La société est organisée en groupes d'activités basés sur les types de produits et de services. Les principaux segments de la société comprennent le groupe d'activités pétrolières et de gaz naturel en amont, qui comprend l'exploration et la production de pétrole, le gaz naturel et le charbon ; le groupe d'activités pétrolières en aval, qui comprend le pétrole, le commerce international, la pétrochimie et le raffinage ; et le groupe des nouvelles activités et infrastructures. Elle mène des activités d'exploration et de production pétrolières à l'échelle nationale et internationale. Ses projets nationaux sont situés dans le golfe de Thaïlande, tandis que les projets à l'étranger sont situés en Asie du Sud-Est, en Australie, en Amérique et en Afrique. Elle mène des activités dans le domaine du gaz naturel, notamment l'approvisionnement, le transport par gazoduc, la distribution et la séparation du gaz naturel.