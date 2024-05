PTT Public Company Limited est une société thaïlandaise qui exerce des activités dans le secteur pétrolier. Les secteurs d'activité de la société comprennent le pétrole et le gaz naturel en amont, le pétrole en aval, les nouvelles activités et les infrastructures, et les autres secteurs. Le secteur du pétrole et du gaz naturel en amont comprend l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel. Le secteur pétrolier en aval comprend le pétrole et la vente au détail, le commerce international, la pétrochimie et le raffinage. Le secteur du pétrole et de la vente au détail s'engage dans le secteur du pétrole et de la vente au détail, y compris les stations-service, les stations EV, l'alimentation et les boissons, les magasins de proximité et les activités connexes, tant au niveau national qu'à l'étranger. Ses produits comprennent le gaz naturel pour l'automobile (NGV), le gaz naturel pour les clients du marché de gros et autres. Ses services comprennent les services de gaz naturel pour les véhicules, le transport par gazoduc, le centre de gestion des commandes (ORCC), PTT Electronic Bill Presentment & Payment, PTT E-Tax Web et Collateral Information Ptt.