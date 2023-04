PTT Exploration and Production : Nomura maintient son opinion neutre

Données financières THB USD EUR CA 2023 288 Mrd 8 403 M 7 661 M Résultat net 2023 68 174 M 1 988 M 1 812 M Tréso. nette 2023 506 M 14,8 M 13,5 M PER 2023 8,94x Rendement 2023 5,42% Capitalisation 609 Mrd 17 767 M 16 198 M VE / CA 2023 2,11x VE / CA 2024 2,24x Nbr Employés - Flottant 30,5% Graphique PTT EXPLORATION AND PRODUCTION Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique PTT EXPLORATION AND PRODUCTION Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Haussière Baissière Baissière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 19 Dernier Cours de Clôture 153,50 THB Objectif de cours Moyen 172,32 THB Ecart / Objectif Moyen 12,3% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Montri Rawanchaikul Chief Executive Officer & Director Sumrid Sumneing Executive Vice President-Finance & Accounting Krairit Euchukanonchai Chairman Natruedee Khositaphai Executive VP-Technology & Carbon Solutions Suksant Ongvises Executive Vice President-Operations Support Group Secteur et Concurrence Var. 1janv Capi. (M$) PTT EXPLORATION AND PRODUCTION -13.03% 17 767 CHEVRON CORPORATION -4.91% 321 805 CONOCOPHILLIPS -12.05% 125 769 CNOOC LIMITED 25.25% 75 744 EOG RESOURCES, INC. -8.69% 69 511 CANADIAN NATURAL RESOURCES LIMITED 7.12% 65 763