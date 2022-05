La guerre en Ukraine pousse De Beers à intensifier ses efforts en matière de traçabilité des diamants

De Beers, une unité d'Anglo American, cherche également à ajuster ses chaînes d'approvisionnement, a déclaré le PDG Bruce Cleaver lors d'une interview à Reuters, car il constate une hausse de la demande aux États-Unis pour ses diamants après que les autorités américaines ont interdit l'importation de diamants en provenance de la société russe Alrosa, le plus grand producteur mondial.

"La traçabilité et l'intégrité des pipelines seront les éléments qui sortiront plus rapidement de la guerre Russie-Ukraine", a déclaré M. Cleaver.

"Nous sommes en bonne position pour être en mesure de le prouver à nos consommateurs. Nous travaillons sur la provenance depuis 20 ans", a-t-il ajouté.

La semaine dernière, De Beers a déployé sa plateforme blockchain, pilotée pour la première fois en 2018, afin d'enregistrer et de suivre potentiellement les diamants bruts à chaque fois qu'ils changent de mains, depuis leur vente aux intermédiaires jusqu'au stade de la vente au détail.

La plateforme vise à vérifier l'authenticité et l'approvisionnement responsable, en s'assurant que les diamants ne proviennent pas de zones de conflit où ils pourraient être utilisés pour financer la violence.

Actuellement, environ 25 % de la production de De Beers est suivie par la blockchain, une base de données des transactions qui est partagée sur un réseau d'ordinateurs. Une fois que l'enregistrement d'une transaction est ajouté à la base de données, il est très difficile de le modifier.

Dans le but d'augmenter sa part de marché, De Beers étudie également des options pour "rediriger l'approvisionnement d'autres endroits vers" les États-Unis où les détaillants sont de plus en plus intéressés par la marque de l'entreprise, a déclaré Cleaver.

Les États-Unis ayant imposé des sanctions à Alrosa après l'invasion de l'Ukraine, les détaillants américains Signet Jewelers et Tiffany and Co ont également cessé d'utiliser des diamants russes dans leurs bijoux.

"Il y a toujours moins d'offre mondiale qui va en Amérique parce que les produits russes ne vont pas... c'est difficile à résoudre parce que je n'ai pas une quantité massive de production supplémentaire à produire", a déclaré Cleaver.

"Nous ne sommes pas arrivés à une conclusion, mais nous envisageons de modifier un peu le modèle de distribution afin de distribuer un peu plus ici et un peu moins là et ce genre de choses", a ajouté M. Cleaver.

Les ventes de De Beers ont totalisé 4,82 milliards de dollars en 2021, dont la moitié aux États-Unis, battant les ventes d'Alrosa de 4,2 milliards de dollars, réalisées principalement en Amérique du Nord et en Asie.

L'analyste indépendant Paul Zimnisky prévoit que la production d'Alrosa cette année sera inférieure de 10 % aux prévisions de la société en mars, à savoir 34,3 millions de carats, et l'État russe pourrait acheter une partie de sa production.

Le mois dernier, la Russie a déclaré qu'elle pourrait acheter des diamants bruts à l'entreprise publique Alrosa par l'intermédiaire de son dépôt public de métaux précieux et de pierres précieuses, Gokhran, afin de soutenir l'entreprise comme elle l'a fait pendant les années de faible demande qui ont suivi la crise financière mondiale de 2008.

En conséquence, la part de marché mondiale de De Beers, en termes de valeur brute produite, pourrait passer d'un pourcentage moyen de 30 % à environ 40 % à court terme, a estimé M. Zimnisky.

Alrosa représente environ 30 % de la production mondiale de diamants bruts et la quasi-totalité de la production russe.

Le cours de l'action d'Alrosa a chuté d'environ 15 % depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février et suite à l'interdiction de ses produits par les États-Unis.