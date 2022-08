La Russie maintient à l'écart les investisseurs des pays "inamicaux".

La Bourse de Moscou a déclaré vendredi qu'elle permettrait aux clients des juridictions "amies" - ou celles qui n'ont pas imposé de sanctions contre la Russie en raison de ses actions en Ukraine - de commencer à négocier après une interruption de près de six mois.

Mais elle a ensuite déclaré que cela ne s'appliquerait qu'au marché des dérivés, et non au marché boursier principal, et n'a pas précisé quand l'accès plus large serait autorisé.

Les analystes ont déclaré que le retard était en partie dû à la crainte que les investisseurs de l'Union européenne, des États-Unis et de la Grande-Bretagne - qui sont actuellement interdits de transactions à Moscou - puissent utiliser la reprise des transactions par les nations "amies" comme une porte dérobée pour se débarrasser des actions russes qu'ils détiennent encore.

La banque centrale a déclaré lundi qu'elle empêchait les dépositaires et les agents d'enregistrement russes d'exécuter des transactions avec des titres reçus d'homologues étrangers - y compris de pays "amis" - pendant six mois.

Le régulateur a déclaré avoir vu des courtiers proposer l'option d'acheter des titres à des non-résidents dans des juridictions étrangères et de transférer ensuite les actifs à un dépositaire russe - une démarche qu'il a décrite comme risquée et sans "garantie d'obtenir le résultat financier escompté".

Les sanctions occidentales ont sévèrement restreint l'accès des Russes aux marchés boursiers mondiaux, tandis que les contre-mesures de Moscou ont également bloqué l'achat et la vente d'actions russes à la plupart des étrangers.