La Russie va améliorer la surveillance des transactions de crypto-monnaies alors que la réglementation se rapproche.

MOSCOU (Reuters) - L'agence russe de surveillance financière, Rosfinmonitoring, a déclaré vendredi qu'elle utilisait un logiciel pour suivre les transactions en cryptomonnaies et qu'elle espérait améliorer ses capacités, alors que Moscou met en place une réglementation sur ce qu'un législateur a appelé la "cryptomanie".

La Banque de Russie a longtemps exprimé son scepticisme à l'égard des cryptomonnaies, invoquant des problèmes de stabilité financière, et a plaidé pour une interdiction totale du commerce et de l'exploitation minière, en désaccord avec un gouvernement désireux de réglementer l'industrie.

La Russie a déjà identifié des affaires criminelles spécifiques liées aux cryptomonnaies, a déclaré le chef de Rosfinmonitoring, Yuri Chikhanchin, ajoutant que l'agence souhaite améliorer ses systèmes et identifier les transactions et les blockchains qui sont actuellement cachées.

M. Chikhanchin a déclaré qu'il n'était actuellement pas possible de tout couvrir, notamment parce que tous les pays ne sont pas aussi désireux de réglementer ce secteur.

"C'est très difficile lorsque les comptes de cryptomonnaies vont dans la zone non réglementée et que nous ne comprenons pas qui se trouve à l'autre bout", a-t-il déclaré. "Mais je pense que nous allons quand même résoudre cette tâche".

La technologie blockchain sur laquelle reposent les cryptomonnaies enregistre les transactions, mais pas l'identité des propriétaires de portefeuilles, ce qui les rend difficiles à suivre.

Anatoly Aksakov, chef de la commission financière de la chambre basse du parlement russe, a déclaré jeudi qu'un projet de loi sur la réglementation des cryptomonnaies serait soumis à la chambre à l'automne.

"Il est évident qu'il y aura une réglementation stricte", a déclaré Aksakov, comparant la "cryptomanie" à l'addiction dans le secteur des jeux d'argent, qui est étroitement réglementé en Russie.

"Il faut faire de même avec les échanges et le trading de crypto-monnaies", a-t-il ajouté. "Le phénomène existe et on ne peut pas l'ignorer".

L'industrie de la crypto est dans le collimateur des régulateurs, qui craignent qu'un effondrement récent du marché volatile ne touche le secteur financier au sens large.

L'effondrement - déclenché par la chute de deux tokens majeurs en mai - a conduit le créancier de crypto Celsius à interrompre les retraits et le fonds spéculatif de crypto Three Arrows Capital, basé à Singapour, à entrer en liquidation.

La banque centrale de Russie a déclaré qu'elle était ouverte à l'utilisation des cryptomonnaies pour les règlements internationaux et a approuvé d'autres transactions d'actifs numériques.

Aksakov s'attend également à ce qu'une loi sur l'exploitation minière des cryptomonnaies soit bientôt envisagée, un domaine que le gouvernement espère taxer.

Contrairement aux sociétés de paiement, la plupart des échanges de crypto-monnaies ont initialement rejeté les appels à couper tous les utilisateurs russes, suscitant des inquiétudes parmi les législateurs américains que les actifs numériques pourraient être utilisés pour échapper aux sanctions occidentales contre Moscou en raison de ses actions en Ukraine.

Les principaux échanges ont déclaré qu'ils se conformeraient aux sanctions en bloquant les utilisateurs sanctionnés. En avril, Binance a gelé les dépôts et les transactions pour les utilisateurs russes possédant des actifs cryptographiques de plus de 10 000 euros.