La société russe Renaissance Insurance prévoit d'entrer en bourse à Moscou

Renaissance Insurance Group a déclaré lundi qu'il prévoyait d'introduire ses actions à la Bourse de Moscou et de lever jusqu'à 290 millions de dollars dans le cadre d'une première offre publique (IPO), surfant ainsi sur la vague émergente des IPO en Russie. L'activité des introductions en bourse en Russie, touchée par la pandémie de COVID-19 l'année dernière, s'accélère rapidement à mesure que l'économie s'améliore et que les craintes de nouvelles sanctions occidentales s'estompent. La Bourse de Moscou prévoit d'organiser 10 cotations d'actions d'ici la fin de l'année. Renaissance Insurance envisage de lever jusqu'à 21 milliards de roubles (289,27 millions de dollars) dans le cadre d'une introduction en bourse qui en ferait la première compagnie d'assurance cotée en Russie, a-t-elle déclaré dans sa déclaration d'intention de mise en bourse. Renaissance Insurance, qui figure parmi les 10 plus grands assureurs de Russie, a déclaré qu'elle envisageait également une offre secondaire d'actions ordinaires existantes par certains actionnaires. La société prévoit de verser au moins 50 % de son bénéfice net consolidé sous forme de dividendes, après avoir enregistré une hausse de près de 15 % de son bénéfice net à 4,7 milliards de roubles en 2020. Cette déclaration confirme un rapport antérieur de Reuters selon lequel Renaissance Insurance, fondée en 1997, envisageait d'entrer en bourse à Moscou cet automne. Le produit de l'introduction en bourse sera utilisé pour accélérer la croissance organique, les investissements dans les initiatives numériques, les acquisitions potentielles et le rachat éventuel des actions cotées, a déclaré la société. Renaissance Insurance dit s'appuyer fortement sur les technologies numériques, telles que l'intelligence artificielle (IA), ce qui devrait contribuer à étendre sa présence en Russie. La société n'a pas fourni le calendrier exact de l'introduction en bourse et des éventuelles cibles d'acquisition. Credit Suisse, J.P. Morgan et VTB Capital agissent en tant que coordinateurs globaux et teneurs de livres conjoints de l'introduction en bourse. BCS Global Markets, Renaissance Capital, Sberbank et Tinkoff agissent en tant que teneurs de livre conjoints, a déclaré Renaissance Insurance. (1 $ = 72,5975 roubles) (Reportage d'Andrey Ostroukh, édition de Louise Heavens)

