Norilsk Nickel : un grave accident industriel vient endeuiller la société

"Le bâtiment de l'installation de rechargement du minerai et la passerelle attenante se sont effondrés dans le concentrateur de Norilsk pendant les réparations destinées à renforcer la structure", indique l'entreprise. L'accident a causé la mort de quatre personnes, trois salariés et un sous-traitant, et blessé cinq autres travailleurs.

Une enquête a été ouverte, mais les informations préliminaires relayées par l'entreprise font état de "violations flagrantes des règles de sécurité par la direction du concentrateur de Norilsk". En conséquence, le directeur général du concentrateur de Norilsk a été démis de ses fonctions et les autorités ont ouvert une enquête officielle.

Pour l'heure, le concentrateur de Norilsk continue de fonctionner à capacité réduite.

BofA ML estime que l'impact de ce nouvel accident – l'entreprise en avait déjà connu un d'ampleur il y a un an – pourrait être conséquent, à la fois pour les finances mais aussi pour la politique ESG du groupe russe. Le bureau d'études passe d'acheter à neutre sur le dossier. Même réaction chez JP Morgan où la recommandation passe de surpondérer à neutre.