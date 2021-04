Gazprom: le bénéfice net s'effondre en 2020 à 1,5 milliard d'euros

Moscou (awp/afp) - Le géant russe Gazprom a annoncé jeudi un bénéfice net en 2020 près de neuf fois inférieur à celui de l'année précédente, en raison de la crise du Covid-19 qui a pesé sur les cours.

Le groupe contrôlé par l'Etat russe a dégagé un bénéfice net de 135 milliards de roubles (1,65 milliard de francs suisses au taux actuel) en 2020, contre 1.203 milliards de roubles en 2019.

Le chiffre d'affaires est pour sa part en baisse de 17,4% sur un an à 6.321 milliards de roubles (70,1 milliards d'euros).

Dans l'ensemble du secteur des hydrocarbures dans le monde, l'année 2020 a été marquée par un effondrement des prix et de la demande de l'énergie en raison des mesures prises pour combattre la pandémie de coronavirus, affectant notamment le secteur du transport.

Ainsi, les exportations de gaz russe vers l'Europe, dans laquelle Gazprom inclut la Turquie, ont baissé de 12,1% en 2020 sur un an à 174,87 milliards de mètres cubes. Financièrement, cela représente une baisse de 27% à 1.811 milliard de roubles (20 milliards d'euros).

Le producteur russe tire une grande partie de ses revenus de ses exportations européennes, notamment vers l'Europe occidentale. Son principal consommateur est l'Allemagne, dont les approvisionnements ont baissé de 14% en 2020 sur un an.

En Russie, les résultats des entreprises ont également été touchés par une dévaluation du rouble, qui a perdu environ un tiers de sa valeur par rapport aux devises occidentales en 2020.

En 2020, les projets de Gazprom d'augmenter ses ventes à l'Europe ont été contrariés par l'incertitude concernant le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, presque terminé.

Les Etats-Unis et plusieurs pays européens comme la Pologne voient d'un mauvais oeil ce nouveau gazoduc, jugeant qu'il va accroître la dépendance de l'Allemagne et de l'Union européenne vis-à-vis du gaz russe et, in fine, de Moscou.

Lancé en décembre 2019, le gazoduc Power of Siberia a pour sa part livré 4,1 milliards de mètres cubes de gaz à la Chine en 2020.

