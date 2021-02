Gazprom: les exportations de gaz vers l'Europe ont baissé de 12% en 2020

Moscou (awp/afp) - Le géant du gaz russe Gazprom a annoncé lundi une baisse de ses exportations en Europe en 2020, année marquée par un effondrement des prix et de la demande d'hydrocarbures du fait de la pandémie de coronavirus.

Les exportations de gaz russe vers l'Europe, dans laquelle Gazprom inclut la Turquie, ont baissé de 12,1% en 2020 sur un an à 174,87 milliards de mètres cubes, contre 198,97 milliards de mètres cubes en 2019.

Ce résultat en baisse surpasse néanmoins les prévisions de Gazprom, qui ambitionnait d'exporter 166,6 milliards vers l'Europe en 2020.

Le producteur russe tire une grande partie de ses revenus de ses exportations européennes, notamment vers l'Europe occidentale. Son principal consommateur est l'Allemagne, dont les approvisionnements ont baissé de 14% en 2020 sur un an.

Lancé en décembre 2019, le gazoduc Power of Siberia a pour sa part livré 4,1 milliards de mètres cubes de gaz à la Chine en 2020.

La demande de gaz, comme celle d'une grande partie des matières premières, a été déprimée en 2020 par la pandémie de Covid-19.

Les projets de Gazprom d'augmenter ses ventes à l'Europe ont été contrariés par l'incertitude concernant le gazoduc Nord Stream 2 entre la Russie et l'Allemagne, presque terminé.

Les Etats-Unis et plusieurs pays européens comme la Pologne voient d'un mauvais oeil ce nouveau gazoduc, jugeant qu'il va accroître la dépendance de l'Allemagne et de l'Union européenne vis-à-vis du gaz russe et, in fine, de Moscou.

