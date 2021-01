Nord Stream 2: le navire russe devant terminer le gazoduc est arrivé dans les

eaux danoises

Précise au 8e para que la reprise du chantier dans les eaux danoises et la date de celle-ci reste incertaine

COPENHAGUE (awp/afp) - Le navire russe qui doit terminer le gazoduc controversé Nord Stream 2 dans les eaux danoises de la mer Baltique est arrivé dans le secteur malgré la menace de nouvelles sanctions américaines, indiquaient dimanche plusieurs applications de traçage maritime.

Parti d'Allemagne ces derniers jours, le Fortuna, un poseur de pipeline battant pavillon russe, se trouve désormais à quelque 15 miles marins (environ 28 kilomètres) au sud de l'île danoise de Bornholm, selon ces données publiques de traçage.

Plusieurs navires de soutien aux travaux offshore, également russes, se trouvent dans son voisinage immédiat, selon les applications Vesselfinder et Maritime Traffic.

C'est dans ce secteur, juste à l'extérieur des eaux territoriales danoises mais dans la zone économique exclusive du pays scandinave, que passe le tracé "danois" du gazoduc, selon les plans diffusés par Nord Stream, détenu en majorité par le géant gazier russe Gazprom.

Début décembre, les travaux pour ce projet de plus de 9 milliards d'euros et 1.200 kilomètres de liaison sous-marine avaient repris dans les eaux allemandes, après avoir été suspendus pendant près d'un an en raison des sanctions américaines.

Nord Stream avait été autorisé par les autorités danoises à reprendre les travaux dans ses eaux, à partir du 15 janvier.

Mais l'opérateur avait évoqué une phase "préparatoire" avant la reprise des travaux, sur fond d'incertitude liée à la passation de pouvoir entre Donald Trump et Joe Biden.

La date exacte de l'éventuelle reprise du chantier dans la Baltique danoise n'est donc toujours pas connue, Nord Stream étant resté flou sur ce point ces derniers jours.

Washington et plusieurs pays européens comme la Pologne voient d'un mauvais oeil ce nouveau gazoduc, qui vient doubler Nord Stream 1 déjà en opération, jugeant qu'il va accroître la dépendance allemande et de l'Union européenne vis-à-vis du gaz russe, et in fine de Moscou.

La semaine dernière, juste avant la prise de fonctions de Joe Biden, Berlin avait indiqué avoir été informé par Washington que le "Fortuna" allait être visé par des sanctions américaines.

Le gazoduc est pratiquement terminé et le gros du travail restant se situe dans les eaux du Danemark.

Nord Stream 2 comprend en réalité deux gazoducs parallèles; selon l'autorité de l'énergie danoise, il manque dans ses eaux 69,2 kilomètres pour l'un des pipelines et 49,6 kilomètres pour le second.

