Aeroflot, toujours dans le rouge, réduit ses pertes au 2e trimestre

Moscou (awp/afp) - Le premier groupe aérien russe, Aeroflot, a annoncé lundi des pertes nettes au deuxième trimestre, toutefois divisées par treize sur un an, alors que le transporteur a tout misé sur le marché intérieur depuis le début de la pandémie.

Entre avril et juin, le groupe contrôlé par l'Etat russe a enregistré une perte nette de 2,6 milliards de roubles (30 millions d'euros au taux actuel), contre une perte de 35,8 milliards de roubles un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a lui été multiplié par cinq, à 119,6 milliards de roubles, tandis que l'Ebitda était de 33,8 milliards de roubles après avoir été négatif un an plus tôt.

Au deuxième trimestre, le groupe a transporté 11,2 millions de personnes (dont 1,5 million de passagers internationaux) contre 1,7 million sur la même période en 2020.

Dans un communiqué, Andreï Tchikhantchine, adjoint au PDG du groupe, a affirmé que le groupe avait "complètement tiré profit des opportunités du marché domestique et de la reprise graduelle des vols internationaux pour améliorer ses résultats".

Parmi les facteurs continuant de peser sur le groupe, il a néanmoins cité les restrictions liées au Covid-19, pesant sur la demande et les réservations à l'avance. M. Tchikhantchine a souligné qu'il s'agit des meilleurs résultats du groupe depuis le début de la pandémie, qui a un temps cloué sa flotte au sol.

Mais la Russie, après un unique confinement au printemps 2020, a décidé de garder son économie ouverte pour limiter les dégâts. Les autorités avaient ainsi encouragé et soutenu le tourisme domestique.

"La demande de vols domestiques (...) a permis d'augmenter les passagers domestiques au 2T de 13.7% par rapport au 2T de 2019", donc avant la pandémie, a-t-il ajouté, soulignant que si les vols internationaux restaient loin des niveaux pré-pandémie, ils montraient néanmoins des signes de reprise.

Aeroflot, membre de l'alliance SkyTeam dont fait également partie Air France-KLM, est de très loin le leader du secteur aérien russe.

L'ancien transporteur soviétique, presque centenaire, a effectué ces dernières années une mue importante, entrant dans le club des meilleures compagnies aériennes et lançant une filiale low-cost à succès.

afp/rp