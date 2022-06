Le rouble russe se rapproche de 62 par rapport au dollar, les actions chutent

A 0746 GMT, le rouble était plus faible de 0,8% par rapport au dollar à 61,76 et avait baissé de 1% pour s'échanger à 65,00 contre l'euro.

Le rouble est devenu la devise la plus performante au monde http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/GLOBAL-CURRENCIES-PERFORMANCE/0100301V041/index.html depuis le début de l'année, dopé artificiellement par les contrôles de capitaux que la Russie a imposés après avoir lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février.

Les nouvelles conditions de paiement du gaz pour les consommateurs de l'UE, qui exigent la conversion des devises étrangères en roubles, et la baisse des importations ont également soutenu la monnaie russe, l'aidant à surmonter les obstacles économiques sur son territoire et les risques d'un défaut de paiement imminent sur la dette souveraine.

L'incapacité de la Russie à payer 1,9 million de dollars d'intérêts courus sur une obligation en dollars déclenchera des paiements qui pourraient s'élever à des milliards de dollars, a déterminé un panel d'investisseurs mercredi, alors que le pays vacille sur sa première défaillance majeure de la dette extérieure depuis plus d'un siècle.

Sur le marché obligataire national, les rendements des obligations du Trésor OFZ à 10 ans sont tombés à 9,2 %, leur plus bas niveau depuis début 2022, après que des données ont montré que l'inflation annuelle a de nouveau ralenti après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2002. Les rendements des obligations évoluent de manière inverse à leurs prix.

Les données sur l'inflation ont augmenté les chances d'une nouvelle baisse des taux par la banque centrale en juin-juillet, a déclaré Promsvyazbank dans une obligation.

La banque centrale russe a abaissé son taux d'intérêt directeur à 11 % la semaine dernière et a déclaré qu'elle voyait une marge pour d'autres réductions cette année, alors que l'inflation ralentit après avoir atteint des sommets de plus de 20 ans et que l'économie se dirige vers une contraction.

Les indices boursiers russes étaient en baisse. L'indice RTS libellé en dollars a chuté de 1,7 % à 1 200,9 points, tandis que l'indice russe MOEX libellé en roubles était en baisse de 0,9 % à 2 353,3 points.