Les Big Macs sont toujours en vente en Russie malgré le retrait de McDonald's

En mai, McDonald's a vendu la plupart de ses 850 restaurants en Russie à l'un de ses licenciés locaux. Certains d'entre eux ont rouvert dimanche sous le nouveau nom de Vkusno & tochka, ou "Tasty and that's it", proposant un nouveau menu sans le burger phare.

Mais d'autres franchisés ont gardé leurs établissements ouverts, vendant des repas McDonald's authentiques dans des restaurants ornés de la marque McDonald's à peine dissimulée.

Leur présence persistante met en évidence les défis auxquels les entreprises occidentales sont confrontées lorsqu'il s'agit de se retirer complètement du marché russe après les actions de Moscou en Ukraine.

Le nom et le logo de McDonald's étaient recouverts d'un tissu blanc transparent dans les gares de Moscou et de Saint-Pétersbourg, et le burger Big Mac était disponible, bien que rebaptisé Bolshoi Burger, ou Big Burger.

Dans la gare Leningradskiy de Moscou et la gare Finlandskiy de Saint-Pétersbourg, les logos de McDonald's ont été utilisés sur les sacs à emporter et la marque de l'entreprise américaine était encore visible sur d'autres emballages et menus électroniques.

Le rival Burger King a interrompu le soutien de l'entreprise à ses sites russes en mars, mais les restaurants restent ouverts et prospères dans des endroits tels que le centre de Moscou. Burger King a eu du mal à rompre un accord de franchise complexe

La nuance avec McDonald's concerne également les franchises. Un franchisé, Rosinter Restaurants, conserve ses emplacements dans les aéroports et les gares de Moscou et de Saint-Pétersbourg jusqu'en 2023, affirmant avoir un "accord unique" avec la société américaine, a rapporté TASS la semaine dernière.

"TOUT CHANGE"

Bien que le Big Mac ait été retiré du menu des points de vente Rosinter, à Saint-Pétersbourg, il était possible d'en commander un directement. Diana, la caissière, a expliqué que les frites étaient toutefois indisponibles en raison de l'absence de livraisons, des quartiers de pommes de terre étant vendus à la place.

Il en était de même pour les boissons gazeuses du pistolet à soda. Le restaurant vendait des produits Coca Cola à la bouteille. Coca Cola a suspendu ses ventes en Russie et il n'était pas clair dans l'immédiat si cela enfreignait un quelconque accord. Coca-Cola n'a pas fait de commentaire immédiat.

Le Big Mac était servi dans une boîte "Chicken Premier" et ne semblait pas contenir la sauce caractéristique.

La directrice du magasin, Valentina, a déclaré en souriant : "Tout change", lorsqu'on lui a demandé s'il y avait moins de sauce que d'habitude.

Rosinter a déclaré être confronté à des problèmes de livraison dus à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement. "Il s'agit d'un problème temporaire qui sera résolu lorsque la situation logistique se normalisera", a-t-il déclaré.

Astoria, qui fait partie de NMGK, n'a pas pu être joint par téléphone et n'a pas répondu aux commentaires envoyés par courriel.

McDonald's a refusé de commenter les détails du reportage de Reuters. La société a déclaré qu'elle s'était totalement retirée du marché lorsqu'elle a finalisé le transfert de ses activités russes à Govor.