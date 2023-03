Public Policy Holding achète Multistate pour un montant initial de 22 millions USD

(Alliance News) - Public Policy Holding Co Inc a annoncé mercredi l'acquisition de MultiState Associates, l'un des plus grands spécialistes américains des relations avec les gouvernements locaux et d'état, pour une contrepartie initiale de ?22 millions de dollars US.

La société américaine de relations gouvernementales et d'affaires publiques a déclaré que l'opération serait substantiellement et immédiatement relutive aux bénéfices sous-jacents, avec un potentiel de synergie important en termes de revenus et de bénéfices grâce à la recommandation de clients existants du réseau Public Policy.

L'opération, d'un montant de 22 millions USD, sera financée à hauteur de 17,6 millions USD en espèces et de 4,4 millions USD par l'émission de nouvelles actions de la société aux propriétaires de MultiState.

Public Policy Holding a déclaré que les services de MultiState sont hautement complémentaires à sa force en matière de recherche et de conformité, ajoutant et améliorant l'offre client existante plus large de la société.

La société a déclaré séparément mercredi qu'elle avait conclu une facilité de crédit de 17 millions USD.

D'autres paiements sont subordonnés à la réalisation par MultiState d'objectifs de croissance des bénéfices entre 2022 et 2027, ce qui porte le montant maximum payable dans le cadre de l'accord à 70 millions USD.

Public Policy a également fait le point sur le commerce actuel. Elle a déclaré que la forte dynamique commerciale s'est poursuivie au cours du second semestre de 2022 et a prévu des revenus pour l'année d'environ 109 millions USD.

La marge EBITDA sous-jacente est considérée comme conforme aux attentes de la direction et la société prévoit de verser un dividende final conforme à sa politique déclarée de distribuer jusqu'à 70 % du bénéfice après impôt.

Les actions de Public Policy Holding ont clôturé en hausse de 1,5% à 137,50 pence à Londres mercredi.

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.