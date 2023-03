Public Policy Holding décroche une facilité de crédit de 17 millions GBP

Public Policy Holding Co Inc - Groupe de relations gouvernementales et d'affaires publiques basé aux Etats-Unis - Conclut une facilité de crédit de 17 millions de GBP avec Bank of America. Le taux d'intérêt payable est l'indice de rendement bancaire à court terme Bloomberg plus 225 points de base. Prévoit d'utiliser les fonds en plus des liquidités du bilan pour financer l'élément en espèces d'une acquisition augmentant considérablement et immédiatement les bénéfices. Reconnaît l'importance d'utiliser à la fois les marchés des actions et de la dette pour financer sa stratégie de croissance. Ajoute que la facilité facilite la politique d'allocation de capital plus large du groupe, qui inclut le paiement de dividendes, d'une manière dé-risquée.

Cours actuel de l'action : 134,00 pence

Variation sur 12 mois : baisse de 7,9

Par Jeremy Cutler, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés