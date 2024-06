Public Policy Holding Company, Inc. est une société holding. La société, par l'intermédiaire de ses filiales, fournit à ses clients une gamme complète et entièrement intégrée de services, y compris les relations gouvernementales et publiques, la recherche et les campagnes de plaidoyer numériques. Elle opère à travers trois segments : Conseil en relations gouvernementales, Conseil en affaires publiques et Services diversifiés. Le secteur du conseil en relations gouvernementales comprend des services tels que la défense des intérêts au niveau fédéral et au niveau des États, l'orientation stratégique, la veille politique et le suivi des questions d'actualité. Le secteur du conseil en affaires publiques comprend des services tels que la communication de crise, les relations avec les communautés, le podcasting social et numérique, la recherche sur l'opinion publique, l'image de marque et la messagerie, le marketing relationnel et l'assistance en cas de litige. Le segment des services diversifiés comprend les services de conformité en matière de lobbying et le suivi législatif. Il fournit des services à divers secteurs, notamment les services financiers, l'énergie et autres.

Secteur Publicité et marketing